Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Marler von Unbekannten geschlagen - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurde ein 44-jähriger Marler von mehreren Unbekannten leicht verletzt, als er eine Gaststätte an der Brassertstraße besuchte. Man sei in Folge eines Dartspiels aneinandergeraten. Letztlich hätten vier bis fünf Männer auf ihn eingeschlagen. Diese seien im Alter von 22 - 25 Jahren gewesen: Einer habe einen weißen Kapuzenpullover getragen und eine Glatze gehabt. Ein weiterer Mann sei dick und mit einer grauen Jacke bekleidet gewesen. Ein Dritter soll sehr klein gewesen sein (etwa 1,40m groß). Nach der Auseinandersetzung seien sie in Richtung Wulfen davongelaufen. Der Marler wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich um 3.10 Uhr. Es werden Zeugen gesucht, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können (Tel. 0800 2361 111).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell