LPI-NDH: Benefiz-Weihnachtskonzert in der Kirche St. Johannes der Täufer

Birkungen (ots)

Am Sonnabend, den 9. Dezember, 17.00 Uhr findet das Weihnachts-Benefizkonzert in der römisch-katholischen Kirche St. Johannes der Täufer in Birkungen statt. Die Landespolizeiinspektion Nordhausen lädt hierzu gemeinsam mit dem Pfarrer Karl-Josef Wagenführ musikbegeisterte Gäste herzlich ein. In besinnlicher Atmosphäre werden für eine Stunde die weihnachtlichen Klänge des Polizeiorchesters Thüringen im Kirchenschiff der Filialkirche ertönen. Spenden können die Konzertbesucher in diesem Jahr für den Verein Bürger und Polizei e.V., der es sich zum Ziel gesetzt hat, polizeiliches Handeln transparent zu machen, Kriminalitätsursachen festzustellen und Lösungswege zu suchen. Damit leistet der Verein auch einen wertvollen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit und Lebensqualität von Bürgerinnen und Bürgern.

