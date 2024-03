Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Einbruch in Bäckereifiliale, Hinweise erbeten

Rheinau (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist in der Nacht auf Montag gewaltsam in eine Bäckereifiliale in der Straße "Am Glockenloch" eingedrungen. Ob etwas gestohlen wurde ist ebenso Gegenstand der laufenden Ermittlungen, wie die Höhe des hierbei verursachten Sachschadens. Die Beamten des Polizeipostens Rheinau sowie Kriminaltechniker haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Telefonnummer: 07844 911490 um Hinweise.

