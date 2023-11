Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Weimar (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag befuhr ein 34jähriger mit seinem Honda die Stauffenbergstraße. Am Kreuzungsbereich zur Bonhoefferstraße missachtete er die Vorfahrt eines 49jährigen Radfahrers, der die Bonhoefferstraße in Richtung Marcel-Paul-Straße befuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort von dem hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 200 Euro.

