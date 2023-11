LPI-J: Unfallflucht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Am Mittwochabend wurde ein 42-Jähriger Ladendieb in einem Einkaufsmarkt in der Rodaer Straße erwischt. Dieser entwendete ein Parfüm, zwei Unterhosen und ein Portemonnaie im Gesamtwert von 84EUR und verließ den Laden ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv stellte den Mann und informierte die Polizei. Gegen den 42-Jährigen wird nun ermittelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

