LPI-J: Mehrere Graffiti im Wimaria Stadion

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Am Mittwochnachmittag hatte es ein unbekannter Täter auf eine 74-jährige Frau abgesehen. In einem Supermarkt in der Christian-Eckardt-Straße wurde die Dame von einem männlichen Kunden angerempelt, als sie gerade etwas aus dem Regal nehmen wollte. Ihre Tasche, samt Inhalt, hatte sie zuvor an den Griff des Einkaufwagens gehangen. Beim Bezahlen an der Kasse bemerkte die 74-Jährige, dass ihre Geldbörse in der Tasche fehlte. Entwendet ...

