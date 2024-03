Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Motorradfahrer schwer verletzt

Khl (ots)

Ein 24-jähriger Motorradfahrer war am Samstagmittag auf der Freiburger Straße unterwegs. Gegen 13:45 Uhr wollte er einen vor sich fahrenden Pkw überholen. Dabei übersah der 24-Jährige wohl nach ersten Erkenntnissen einen entgegenkommenden Pkw, kollidierte seitlich mit diesem und kam anschließend zu Fall. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 24.000 Euro. /ha

