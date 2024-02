Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Diesel aus drei Lkw abgezapft

Rund 370 Liter Kraftstoff stahlen Unbekannte in den vergangenen Tagen in Uhingen.

Laut Angaben der Polizei parkten zwei Lkw zwischen Freitag 16 Uhr und Samstag 14 Uhr in der Nassachtalstraße. Ein Zeuge entdeckte an dem Mercedes und Iveco Laster die aufgebrochenen Tanks. Aus denen schlauchten die Täter rund 200 Liter ab. Ein weiterer Diebstahl in der Nassachtalstraße wurde am Montagmorgen von einem Lkw-Fahrer festgestellt. Aus seinem Lkw hatten die Unbekannten Diesel von rund 170 Liter abgeschlaucht. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/9381-0) hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

