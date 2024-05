POL-OL: Zeugen helfen bei der Tataufklärung mehrerer Diebstähle

Oldenburg (ots) - Am 28.05.2024 gegen 16:05 Uhr kam es auf der Straße "Am Röttgen", Höhe "Norderstraße" in Westerstede zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und zwei leicht verletzten Personen. Die eingesetzten Beamten trafen an der oben genannten Örtlichkeit auf eine ...

mehr