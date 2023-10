Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 23.10.2023

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Wohnmobil

Wolfenbüttel, Wilhelm-Busch-Straße, 20.10.23, 18:00 Uhr-22.10.23, 10:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende gelang es bislang unbekannten Tätern in das Wohnmobil der Geschädigten einzubrechen, welches in der Wilhelm-Busch-Straße stand. Dazu wurde eines der Seitenfenster eingeschlagen. Die Täter konnten diverse Gegenstände sowie Bargeld entwenden. Der Schaden wird auf ca. 2000EUR geschätzt.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/9330.

Unfall zwischen Bus und Pkw

Wolfenbüttel, Ludwig-Richter-Straße, 22.10.23, 13:15 Uhr

Eine 66-jährige Wolfenbüttelerin befuhr mit ihrem Pkw die Dietrich-Bonhoeffer-Straße und beabsichtigte nach links in die Ludwig-Richter-Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Linienbus. Dieser konnte trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurde einer der Fahrgäste des Linienbusses leicht verletzt und wurde durch eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung in das örtliche Krankenhaus gebracht.

