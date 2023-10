Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für das Polizeikommissariat Peine vom Sonntag, 22.10.2023

Peine (ots)

Ilsede, B 444, Groß Lafferde in Fahrtrichtung Groß Ilsede

22.10.2023, 00:47 Uhr

Betrunkener Pkw-Führer verursacht Verkehrsunfall

Der 24-jährige deutsche Führer eines schwarzen Mazda M 3 kam in Folge des Einflusses alkoholischer Getränke an o.g. Örtlichkeit nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte anschließend in einem Graben. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,43 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheines. Weiterhin wurde dem Beschuldigten die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt.

Hohenhameln, Marktstraße

21.10.2023, 14:02 Uhr

Betrunkene Pkw-Führerin verursacht Verkehrsunfall

Die 39-jährige litauische Führerin eines schwarzen Opel Vectra scherte in Folge des Einflusses alkoholischer Getränke an o.g. Örtlichkeit nach rechts aus und kollidierte mit einem dort geparkten blauen VW Golf. Eine Atemalkoholmessung vor Ort ergab einen Wert von 1,97 Promille. Bei der Beschuldigten wurden anschließend eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

Peine, Kernstadt Nord, Breite Straße

20.10.2023, 11:20-11:23

Besonders schwerer Fall des Diebstahls eines E-Scooters

Der unbekannte Täter entwendete an o.g. Örtlichkeit den mittels Kettenschloss gesicherten blauschwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi Mi des Geschädigten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Peine unter der Rufnummer 051719990 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell