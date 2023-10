Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 21.10.2023, 09:00 Uhr - 22.10.2023, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln.

Zeit: Samstag, 21.10.2023, 16:45 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Friedrich-Ebert-Straße.

Hergang: Am Samstagnachmittag kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Salzgitter-Bad einen 34-jährigen Mann aus Schleswig-Holstein, der in einem Pkw Golf die Friedrich-Ebert-Straße befuhr. Bei der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten mehrere körperliche Auffälligkeiten wahr, die den Verdacht einer Alkohol- oder Betäubungsmittelbeeinflussung begründeten. Dieser Verdacht wurde bestätigt, als ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Alkoholwert von 1,97 Promille ergab. Ein Drogenvortest schlug positiv auf THC und Kokain an. Dem Beschuldigten musste eine Blutprobe entnommen werden. Die Weiterfahrt in seinem Pkw wurde ihm untersagt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Gefährliche Körperverletzung.

Zeit: Samstag, 21.10.2023, 18:35 Uhr.

Ort: 38229 Salzgitter, Delle.

Hergang: Zur genannten Zeit schlug eine unbekannte, männliche Person unerwartet einen 42-jährigen Mann aus Salzgitter. Als dieser sich zur Wehr setzte, stieß ein weiterer, unbekannter Mann hinzu und schlug ebenfalls auf das Opfer ein. Nach der Tat konnten beide Täter in Richtung "Auf der Tanne" flüchten. Das Opfer wurde durch die Angriffe leicht verletzt und durch einen Rettungswagen erstversorgt. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter-Gebhardshagen unter "05341-86724 0" in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt.

Zeit: Samstag, 21.10.2023, 21:30 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Windmühlenbergstraße.

Hergang: Am Samstagabend kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Salzgitter-Bad einen 37-jährigen Mann aus Salzgitter, der mit einem E-Scooter die Windmühlenbergstraße in Salzgitter-Bad befuhr. Ein 42-jähriger Mann aus Sachsen-Anhalt befand sich als Mitfahrer ebenfalls auf dem Scooter. Ein Zeuge beobachtete die holprige Fahrt, bei welcher der Fahrzeugführer mehrfach gestürzt sei. Bei der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Eine anschließend durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Alkoholwert von 1,85 Promille. Dem Beschuldigten musste eine Blutprobe entnommen werden. Dem Salzgitteraner wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Wegen der Trunkenheitsfahrt wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

