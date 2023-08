POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung in Dortmund-Dorstfeld

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0824 Nach einem Einbruch in einen Supermarkt an der Märkischen Straße/Ecke Landgrafenstraße in der Nacht zu Montag (28. August) sucht die Polizei noch Zeugen. Die Tat ereignete sich gegen 2.50 Uhr. Zeugen waren durch einen Alarm auf den Einbruch aufmerksam geworden und riefen die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort eine eingeschlagene ...

