POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Supermarkt an der Märkischen Straße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0824

Nach einem Einbruch in einen Supermarkt an der Märkischen Straße/Ecke Landgrafenstraße in der Nacht zu Montag (28. August) sucht die Polizei noch Zeugen. Die Tat ereignete sich gegen 2.50 Uhr.

Zeugen waren durch einen Alarm auf den Einbruch aufmerksam geworden und riefen die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort eine eingeschlagene Glasschiebetür fest. Im Markt waren offenbar mehrere Regale durchwühlt und unter anderem Zigaretten entwendet worden. Der oder die Täter konnten flüchten - dies ergab auch eine Durchsuchung des Marktes mit Unterstützung eines Diensthundes.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.

