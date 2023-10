POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 21.10.2023 für den Bereich Salzgitter

Wolfenbüttel (ots) - Versuchter Einbruch in ein Reihenhaus Wolfenbüttel, Im Pfarrkamp, 15.10.2023, 10.00 Uhr bis 19.10.2023, 11:00 Uhr Während sich die Besitzer des Reihenhauses im Kurzurlaub befanden, versuchten u.T. durch Aufhebeln der Hauseingangstür in das Reihenhaus zu gelangen, was vermutlich aufgrund der guten Schließanlage misslang. In das Innere des ...

