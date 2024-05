Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Westerstede : Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Unfallbeteiligten++

Oldenburg (ots)

Am 28.05.2024 gegen 22:50 Uhr befährt ein 25jähriger Westersteder mit einem PKW die Howieker Straße aus Richtung Torsholt kommend in Richtung Howiek. In einer Rechtskurve kommt der PKW linksseitig von der Fahrbahn ab und touchiert einen Baum. Anschließend überschlägt sich das Fahrzeug und kommt auf der linken Fahrbahnseite zum Stehen. Sämtliche Airbags im Fahrzeug werden ausgelöst. Der Westersteder kann sich in der Folge eigenständig aus dem Fahrzeug befreien, erleidet jedoch schwere Verletzungen, so dass er einem Krankenhaus zugeführt werden muss. Da der 25jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss steht, muss er sich hier zudem einer Blutentnahme unterziehen. Der PKW wird in Folge des Unfalls gänzlich zerstört. Die Schadenssumme beläuft sich auf ca. 40000.-Euro. Zwecks Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeugs und der Aufreinigung der Fahrbahn bleibt die Straße für ca. 2 Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell