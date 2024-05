POL-OL: Widerstand und Landfriedensbruch nach Ruhestörung

Oldenburg (ots) - Nachdem ein Jugendlicher am Samstagabend Opfer eines Raubes wurde, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen der Tat. Am Samstagabend (25.05.2024), gegen 19:45 Uhr, hielt sich ein Jugendlicher auf dem Kasinoplatz in Oldenburg auf und wurde aus einer Personengruppe von ungefähr sieben jungen Männern heraus angesprochen. Diese forderten von dem Jugendlichen Bargeld und versetzten ihm mehrere Schläge in ...

