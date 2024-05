POL-OL: Ermittlungen nach Raub auf Kasinoplatz

Oldenburg (ots) - In einen Bürokomplex brachen Unbekannte in der letzten Nacht ein, anschließend entkamen die Täter mit einem gestohlenem Transporter. Zu einem Einbruch wurde die Polizei am heutigen Morgen in die Ammerländer Heerstraße, unmittelbar vor der Ortschaft Ofen, gerufen. Erste Ermittlungen der Polizisten ergaben, dass die bisher unbekannten Täter in der letzten Nacht ein Fenster des Komplexes einschlugen und hierüber die Räumlichkeiten betraten. ...

