Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin übersieht Radfahrerin

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch hielt eine 44-Jährige mit ihrem Daimler am Straßenrand der Kurfürstenstraße. Als sie um kurz nach 7:30 Uhr wieder losfuhr, übersah sie nach derzeitigen Erkenntnisstand die gerade an dem haltenden Auto verbeifahrende Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Diese prallte gegen die Motorhaube und fiel anschließend rücklings zu Boden. Sie musste leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden. Das Polizeirevier Schwetzingen übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

