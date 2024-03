Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 44-jährige Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt in Krankenhaus eingeliefert

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 07:45 Uhr ereignete sich im Einmündungsbereich Eberswalder Weg / Brandenburger Straße ein Unfall zwischen einer 48-jährigen Daimler-Chrysler-Fahrerin und einer 44-jährigen Radfahrerin, bei dem die Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die 48-Jährige befuhr den Eberswalder Weg in Fahrtrichtung Brandenburger Straße. An der Einmündung zur Brandenburger Straße missachtete sie die Vorfahrt der von links auf dem Radweg querenden Radfahrerin und kollidierte mit ihr. Die 44-Jährige prallte gegen das Fahrzeug und stürzte daraufhin zu Boden. Hierbei zog sie sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche, Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde die Frau nach der ersten medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 48-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt.

