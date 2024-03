POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 7-jährigen Jungen

Mannheim (ots) - In der Zeit zwischen Montag 17:00 Uhr und Dienstag 16:30 Uhr wurden im Wohngebiet von Sandhofen mindestens 14 Autos beschädigt. Eine bislang noch unbekannte Täterschaft zerkratze den Lack der Autos, indem jeweils ein Quadrat mit einer Zahl in der Mitte eingeritzt wurde. Die Beschädigungen sind im Durchschnitt etwa so groß wie die Hand eines ...

mehr