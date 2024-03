Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 14 Autos in Sandhofen mutwillig zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Montag 17:00 Uhr und Dienstag 16:30 Uhr wurden im Wohngebiet von Sandhofen mindestens 14 Autos beschädigt. Eine bislang noch unbekannte Täterschaft zerkratze den Lack der Autos, indem jeweils ein Quadrat mit einer Zahl in der Mitte eingeritzt wurde. Die Beschädigungen sind im Durchschnitt etwa so groß wie die Hand eines Erwachsenen. Der Gesamtschaden dürfte sich bereits im 5-stelligen Bereich bewegen. Betroffen sind nach derzeitigen Erkenntnissen die Petersauer Straße, Riedlach und der Leinpfad. Das Polizeirevier Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621-777690 zu melden.

