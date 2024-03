POL Schwaben Nord: Täter und Geschädigte gesucht

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Donnerstag (29.02.2024) bedrohte ein 40-jähriger Mann zwei Personen in einer Bäckerei in der Konrad-Adenauer-Allee. Gegen 09.00 Uhr bedrohte der 40-Jährige die beiden Personen und entfernte sich anschließend. Polizeibeamte stoppten den Mann wenig später am Martin-Luther-Platz. Wie sich herausstellte war der Mann mit knapp zwei Promille alkoholisiert. Die Polizei ermittelt ...

