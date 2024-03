POL Schwaben Nord: Ladendiebe gestellt

Augsburg (ots) - Göggingen - Am Dienstag (27.02.2024) ereignete sich ein sog. Trickdiebstahl in der Gögginger Straße. Die bislang unbekannten Täterinnen verursachten einen Schaden von mehreren tausend Euro. Gegen 12.30 Uhr wurde eine 66-jährige Anwohnerin in der Gögginger Straße (im Bereich der 50er Hausnummern) von zwei Frauen angesprochen. Die Frauen boten der 66-Jährigen an, sie durch ein Gebet von einem Fluch zu befreien. Die 66-Jährige ging auf das Angebot ein ...

