Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Busfahrer übersieht Rollerfahrerin bei Fahrstreifenwechsel; schwer verletzt

Mannheim (ots)

Am Mittwoch gegen 11:30 Uhr fuhr ein 58-jähriger Busfahrer die Schienenstraße in Fahrtrichtung Mannheim-Sandhofen entlang. Kurz nach dem Bahnhof Waldhof wechselte der 58-Jährige auf den rechten Fahrsteifen in Richtung Sonderburger Straße. Hierbei übersah er eine auf dem Abbiegefahrstreifen befindliche 61-jährige Rollerfahrerin und streifte mit dem Heck des Busses den Roller der 61-Jährigen. Durch die Streifkollision wurde die 61-Jährige nach rechts abgewiesen und fuhr in der Folge gegen den Bordstein, wodurch sie das Gleichgewicht verlor und stürzte. Durch den Sturz zog sich die Frau schwere, jedoch nicht lebensgefährliche, Verletzungen zu. Sie wurde in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Der Roller wurde abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell