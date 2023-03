PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher auf frischer Tat festgenommen +++ Frau in Büro angegriffen und verletzt +++ Mehrere Türen beschädigt +++ Getränke auf B 49 verloren +++

Limburg (ots)

1. Einbrecher auf frischer Tat festgenommen, Hünfelden-Neesbach, Feldgemarkung an der Bundessstraße 417, Dienstag, 07.03.2023, 12:00 Uhr

(wie) Am Dienstagmittag nahm die Polizei bei Neesbach einen Mann bei einem Einbruchsversuch auf frischer Tat fest. Ein Grundstückseigentümer hatte die Polizei verständigt, da ein Unbekannter auf sein Grundstück an der B 417 eingedrungen war. Der Mann hatte dort zwei Flaschen Bier getrunken und verließ das Grundstück auch auf Aufforderung des Eigentümers nicht. Als die Polizei eintraf, war der Eindringling gerade dabei, gewaltsam die Tür eines Wohnwagens auf dem Grundstück zu öffnen. Der 29-Jährige wurde von der Streife festgenommen und gefesselt, da er vor den Beamten zunächst zu fliehen versuchte. Der Einbrecher stand deutlich unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,2 Promille. Zudem hatte er illegale Betäubungsmittel bei sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige auf richterliche Anordnung zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

2. Frau in Büro angegriffen und verletzt, Limburg, Diezer Straße, Dienstag 07.03.2023, 10:40 Uhr

(wie) In Limburg ist am Dienstagvormittag eine Frau in einem Büro von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Eine 22-Jährige arbeitete gegen 10:40 Uhr in einem Büro in der Diezer Straße, als ein Mann den Raum betrat und sich direkt zu der Frau begab. Ohne Vorwarnung soll der Eindringling die 22-Jährige angegriffen und gegen eine Wand gedrückt haben. Bei der Attacke wurde die Frau verletzt und ihre Brille ging zu Bruch. Danach flüchtete der Unbekannte zu Fuß aus dem Büro. Der Täter wurde beschrieben als circa 25-Jahre alt, 175 cm groß, mit blauen Augen und blonden Haaren, zudem soll er mit osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Er trug eine schwarze Jacke und hatte eine markante Narbe am rechten Mundwinkel. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Wer kennt den Täter oder hat ihn im Bereich der Diezer Straße gesehen?

3. Mehrere Türen beschädigt, Hadamar, Hospitalstraße, Montag, 06.03.2023, 16:00 Uhr bis Dienstag, 07.03.2023, 10:00 Uhr

(wie) Von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in das Untergeschoss der Stadthalle in Hadamar eingedrungen und haben mehrere Türen mutwillig beschädigt. Auf bisher unbekannte Weise gelangten die Täter in das Untergeschoss der Stadthalle in der Hospitalstraße. Dort beschädigten sie eine Zwischentür zu einem Konferenzraum und die Tür zu einem Abstellraum. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter unerkannt. Es wurde nichts gestohlen, allerdings ist ein Sachschaden von rund 1.500 Euro entstanden. Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Getränke auf B 49 verloren, Merenberg, Bundesstraße 49, Mittwoch, 08.03.2023, 07:35 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen hat ein Getränkelaster seine Ladung auf der B 49 bei Merenberg verloren. Ein 45-Jähriger fuhr gegen 07:35 Uhr mit einem Getränkelaster vom Industriegebiet Merenberg auf die B 49 in Richtung Limburg auf. Am Ende der Kurve drückte die Ladung offenbar zu stark gegen die wahrscheinlich nicht richtig verschlossene Bordwand und so verteilte sich fast die komplette Ladung über die beiden Fahrbahnen der Bundesstraße. Hierdurch wurden zwei nachfolgende Pkw beschädigt. Zur Beseitigung der zerstörten Ladung musste die B49 in Richtung Limburg komplett gesperrt werden. Da die Straßenmeisterei aufgrund der Witterung komplett im Winterdienst unterwegs war, wurde die Bergung mithilfe der Feuerwehr und einem privaten Radlader organisiert. Dies gelang und die Fahrbahn konnte gegen 09:20 Uhr wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden. Der Getränkehandel kümmerte sich um den Abtransport des Leergutes. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 12.000 EUR.

