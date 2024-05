Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Mehrere Geschäftseinbrüche am Wochenende in Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Bad Zwischenahn zu mehreren Geschäftseinbrüchen. Am 26.05.24, um 02:16 Uhr, hebeln unbekannte Täter die Eingangstür zu einer in der Oldenburger Straße ansässigen Bäckerei auf und dringen in die Geschäftsräume ein. Dort wird die Kasse angegangen, allerdings kein Diebesgut erlangt. Zwischen 04:00 Uhr und 05:45 Uhr kommt es zu einem weiteren Einbruch in eine Bäckereifiliale, die sich ebenfalls in der Oldenburger Straße befindet. Hier hebeln unbekannte Tätern ein Element der Glasschiebetür aus der Führung und drücken dieses im unteren Bereich in den Geschäftsraum. Diebesgut wurde nach bisherigen Feststellungen nicht erlangt. In derselben Nacht brechen ebenfalls noch unbekannte Täter in ein Cafe in der Straße Am Hohen Ufer ein. Hier wird eine Fensterscheibe an der Außenfassade des 'Alten Kurhauses' eingeschlagen und anschließend mehrere Türen aufgehebelt. In dem dort ansässigem Cafe werden sämtliche Schränke geöffnet und durchsucht. Einen weiterer Einbruch wurde in den Kiosk im Freibad Bad Zwischenahn verübt. Hier wurde ein Fenster aufgehebelt. Vermutlich wurde nichts entwendet. Ein Fitnesscenter in der Bertha-Benz-Straße wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ebenfalls angegangen. Hier wurde eine Nebeneingangstür aufgehebelt. Nach ersten Feststellungen wurde die Einnahmen aus einer Kasse entwendet. Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen zu den genannten Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403 9270 in Verbindung zu setzen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, mögliche Aufzeichnungen privater Überwachungskameras für den Zeitraum der Nacht vom 25/.26.05.24 zu prüfen.

