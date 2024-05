POL-OL: Gefälschte Kopfhörer verkauft - zwei Tatverdächtige ermittelt

Oldenburg (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es in Bad Zwischenahn zu mehreren Geschäftseinbrüchen. Am 26.05.24, um 02:16 Uhr, hebeln unbekannte Täter die Eingangstür zu einer in der Oldenburger Straße ansässigen Bäckerei auf und dringen in die Geschäftsräume ein. Dort wird die Kasse angegangen, ...

