Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Beim Überholen den Gegenverkehr gefährdet

Gronau (ots)

Sich und andere in Gefahr gebracht hat am Sonntag ein Autofahrer in Gronau. Polizeibeamte waren gegen 13.55 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden: Er hatte auf der Enscheder Straße in Richtung Innenstadt fahrend einen Pkw bei Gegenverkehr überholt. Eines der entgegenkommenden Fahrzeuge musste ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dies wiederholte sich im weiteren Verlauf der Fahrt. Auf Anhaltezeichen reagierte der Mann erst nach einiger Zeit. Bei der folgenden Überprüfung schlug ein Drogentest positiv an auf den Cannabiswirkstoff THC. Ein Arzt entnahm ihm in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachzuweisen. Die Beamten untersagten dem 27-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Polizei bittet weitere Zeugen und insbesondere durch die Fahrweise des Mannes gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter Tel. (02561) 9260 beim zuständigen Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden. (to)

