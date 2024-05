FW-EN: Führungskräfte der Feuerwehr Wetter (Ruhr) besuchten Jugendfeuerwehr Pfingstzeltlager und unterstützten Evakuierungsmaßnahmen

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden am Freitagabend um 18:53 Uhr zu einem Brandmeldealarm am Gymnasium Oberwengern in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass die Rauchmelder aufgrund von brennenden Kunststoffteilen in dem Gebäude und am Gebäudeeingang ausgelöst hatten. Das Feuer wurde von einem ...

mehr