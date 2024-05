Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm am Schulzentrum Oberwengern

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden am Freitagabend um 18:53 Uhr zu einem Brandmeldealarm am Gymnasium Oberwengern in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass die Rauchmelder aufgrund von brennenden Kunststoffteilen in dem Gebäude und am Gebäudeeingang ausgelöst hatten. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz abgelöscht. Der Bereich wurde anschließend belüftet und die Einsatzstelle anschließend zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Die Rufbereitschaft des Ordnungsamtes, sowie der Hausmeister des Gebäudes waren ebenfalls vor Ort. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach rund 70 Minuten beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell