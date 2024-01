Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Brückenblockaden verliefen friedlich

Höxter (ots)

Am Mittwoch, 31. Januar, kam es in Höxter und in Beverungen zu angemeldeten Brückenblockaden durch landwirtschaftliche Fahrzeuge. Von 7-9 Uhr waren die Weserbrücken in Höxter und Beverungen nicht befahrbar. Der Protest der Landwirte verlief friedlich und störungsfrei ab. An der Brückenblockade nahmen etwa 40 Teilnehmer teil. Es kam zu keinen erheblichen Verkehrsstörungen./rek

