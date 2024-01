Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Straßenglätte: Ford rutscht in den Gegenverkehr

Warburg (ots)

Auf Grund von Straßenglätte verlor ein 38-Jähriger in Warburg-Rimbeck die Kontrolle über seinen schwarzen Ford und prallte gegen einen Mercedes. Dabei verletzte sich die Mercedes-Fahrerin leicht.

Der Ford-Fahrer aus Diemelstadt war am Montag, 29. Januar, auf der Werkstraße in Warburg-Rimbeck unterwegs. Um 7.45 Uhr rutschte er auf winterglatter Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm eine 21-Jährige mit einem grauen Mercedes entgegen. Trotz Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Bei dem seitlichen Aufprall verletzte sich die 21-Jährige in dem Mercedes, sie wurde zur ambulanten medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

