Polizei Hagen

POL-HA: 79-Jährige unter Alkoholeinfluss - Polizei dank aufmerksamer Verkehrsteilnehmerin gerufen

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwoch, 14.08.2024, rief eine 40-jährige Verkehrsteilnehmerin die Polizei, als sie gegen 21:45 Uhr in Haspe aus Ennepetal in Richtung der Hagener Innenstadt fuhr. Vor ihr fuhr ein Toyota in Schlangenlinien und dabei mehrfach in den Gegenverkehr. Das Auto stoppte grundlos und fuhr wieder an. Die 40-Jährige rief die Polizei und verfolgte den Toyota bis auf einen Parkplatz auf der Enneper Straße. Hier stellte sie sich mit ihrem PKW hinter den Toyota, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Als die Polizei eintraf, stellte sich schnell heraus, dass die 79-jährige Fahrerin mit über 2,2 Promille stark betrunken war. Die Beamten ließen ihr eine Blutprobe entnehmen, stellten den Führerschein sicher und legten eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell