Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsbeeinträchtigungen durch Unfall in Straßenbahn - Zeugenaufruf/ PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 11:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer / eine unbekannte Fahrzeugführerin mit seinem/ ihrem Fahrzeug die Mittelstraße in Fahrtrichtung Ludwig-Jolly-Straße. Auf Höhe der Gärtnerstraße bremste der oder die Unbekannte plötzlich ab und bog unvermittelt und ohne den Blinker zu betätigen nach links in die Gärtnerstraße ab. Die Straßenbahnlinie 2, die sich hinter dem unbekannten Fahrzeug befand, musste aufgrund dieses Fahrverhaltens stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein 72-jähriger Fahrgast, der bereits in der Straßenbahn stand, um an der unmittelbar in der Nähe des Unfallortes befindlichen Haltestelle auszusteigen, stürzte durch die eingeleitete Bremsung. Er verletzte sich dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der oder die Fahrzeugführer/ Fahrzeugführerin fuhr unterdessen weiter in Richtung Gärtnerstraße.

Der 72-Jährige wurde nach erster medizinischen Versorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme kam es zum Ausfall des Streckenabschnittes der Linie 2 bis circa 12:30 Uhr.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug, dem oder der Fahrzeugführer / Fahrzeugführerin und dem Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4222 zu melden.

