Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin wird von Bahn erfasst; PM Nr. 2

Schriesheim/Rhein-Neckar-Krei (ots)

Wie bereits am Montag berichtet (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5702364), ereignete sich am Sonntagabend gegen 17:40 Uhr ein schwerer Unfall, bei dem eine 89-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Straßenbahnschienen im Bereich des Schriesheimer Bahnhofs von einer herannahenden Straßenbahn erfasst wurde. Die 89-Jährige erlag nun leider ihren schweren Verletzungen und ist in einem Krankenhaus verstorben.

