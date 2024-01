Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin wird von Bahn erfasst

Schriesheim (ots)

Am Sonntagabend gegen 17:40 Uhr übersah eine 89-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Straßenbahnschienen im Bereich des Schriesheimer Bahnhofs eine herannahende Straßenbahn und wurde von dieser erfasst. Die 52-jährige Fahrerin der Straßenbahn war aus Richtung Weinheim kommend in den Bahnhof eingefahren und konnte trotz sofort eingeleiteter Notbremsung und mehrfachem Betätigen der Warnsignalanlage eine Kollision nicht verhindern. Anschließend wurde die 89-Jährige mehrere Meter bis zum Stillstand der Bahn mitgeschleift und schwer verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst unter der Begleitung eines Notarztes in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Auch die freiwillige Feuerwehr Schriesheim befand sich mit fünf Fahrzeugen sowie 23 Einsatzkräften an der Unfallstelle. An der bahn entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

