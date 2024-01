Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Straßenbahn kollidiert mit Pkw; zwei verletzte Personen - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Mercedes-Benz kam es am Freitagmorgen um 08:30 Uhr im Kreuzungsbereich Christian-Bitter-Straße / Karlsruher Straße. Zuvor fuhr ein 48-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer die Christian-Bitter-Straße in Richtung Karlsruher Straße entlang. Am Kreuzungsbereich ordnete sich der 48-Jährige auf dem linken Fahrstreifen ein, um anschließend in die Karlsruher Straße in Fahrtrichtung Leimen abzubiegen. Als die für ihn vorgesehene Ampel von Rot auf Grün umschaltete, fuhr er in den Kreuzungsbereich. Hierbei kam es am dortigen Bahnübergang zur Kollision mit der voll besetzten Straßenbahn, welche in Richtung der Bahnhaltestelle "Ortenauer Straße" entlangfuhr. Zwei Fahrgäste wurden durch den Aufprall leicht verletzt, wobei ein Fahrgast vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Mercedes-Fahrer, sein 76-jähriger Beifahrer sowie der 46-jährige Straßenbahnfahrer und die restlichen Fahrgäste blieben glücklicherweise unverletzt. Inwiefern die Straßenbahn zum Unfallzeitpunkt in den Kreuzungsbereich einfahren durfte, ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 7.000 Euro. Trotz der Beschädigungen waren beide Fahrzeuge noch fahrbereit. Für die Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr für den Zeitraum von 08:30 Uhr bis 09:16 Uhr gesperrt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, unter der Tel.: 0621/174-4111, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell