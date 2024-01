POL-MA: Mannheim: Mehrere Fahrräder sichergestellt - Eigentümer gesucht!

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in der Justus-Liebig-Straße. Die unbekannte Täterschaft gelangte über ein Fenster in das Innere der Halle und entwendete dort mehrere Gerätschaften und eine große Menge an ...

mehr