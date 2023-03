Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Streit und Beleidigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 16.03.2023 gegen 08:30 Uhr kam es im Bereich des Kreisverkehrs in der Wiesenstraße in Emmendingen zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern.

In Folge einer unklaren Verkehrslage stieg der Fahrer eines schwarzen Toyota Yaris aus seinem Fahrzeug aus, verhinderte die Weiterfahrt des nachfolgenden Fahrzeuges und trat an dessen Beifahrerseite heran. Im Zuge des Streitgesprächs kam es auch zu üblen Beleidigungen.

Anschließend ging er zurück zu seinem Fahrzeug und setzte seine Fahrt fort.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- kräftiger Statur - dunkles Haar - zwischen 50 und 60 Jahren alt - trug eine braune Lederjacke.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können.

