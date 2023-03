Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Mann nach Streitigkeit auf einem Supermarktparkplatz verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 16.03.2023, gegen 16:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Karl-Friedrich-Straße in Emmendingen zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Männern.

Im Rahmen der Streitigkeit stürzte einer der Männer zu Boden und verletzte sich derart, dass er im Krankenhaus Emmendingen behandelt werden musste.

Eine Zeugin machte die Mitarbeiter des dortigen Supermarktes auf die Situation aufmerksam, war beim Eintreffen der Polizei aber nicht mehr vor Ort. Sie ist eine wichtige Zeugin im vorliegenden Fall und wird deshalb gebeten sich unter der unten genannten Telefonnummer zu melden.

Weiterhin bitte das Polizeirevier Emmendingen weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 07641 582-0 zu melden.

