Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/B 3/Rhein-Neckar-Kreis: Unachtsamkeit führt zum Unfall mit fünf Fahrzeugen

Nußloch/B 3/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag kam es auf der B 3 in Fahrtrichtung Heidelberg zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Eine 58-jährige Citroen-Fahrerin befuhr die B 3, als es zwischen der Abfahrt Nußloch und Sandhausen zu verkehrsbedingten Stockungen des Verkehrsflusses kam. Die Citroen-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sie fuhr ungebremst auf einen BMW einer 39-Jährigen auf, der wiederum auf weitere Fahrzeuge aufgeschoben wurde. So wurden bei dem Unfall fünf Fahrzeuge beschädigt, jedoch glücklicherweise niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Unfallschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell