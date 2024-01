Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim - Reihen/ Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Sinsheim - Reihen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Dienstag in dem Zeitraum von 11:00 Uhr bis 23:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam über eine Terrassentür einer Kellerwohnung Zutritt zu einem Anwesen in der Straße "Alte Steige". Nachdem die unbekannte Täterschaft diese nach Wertgegenständen durchsucht hatte, verschafften sie sich Zutritt in die darüber liegende Wohnung, um auch hier nach weiteren Wertsachen zu suchen. Nachdem die Unbekannten unter anderem Schmuck, Bargeld, Werkzeug und einen Wandscanner entwendet haben, flüchteten diese wieder. Die Höhe des Sach- und Diebstahlsschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Hinweise über die unbekannte Täterschaft liegen nicht vor. Jedoch soll am Tattag ein verdächtiges Fahrzeug vor dem Tatobjekt gesehen worden sein. Womöglich handelt es sich hierbei um einen Kombi, näheres ist zum aktuellen Stand der Ermittlungen nicht bekannt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat unter Hinzuziehung der Kriminaltechnik die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben über das Fahrzeug oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174/4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell