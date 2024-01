Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Bilanz der Unfalllage "Blitzeis"

Kreis Borken (ots)

Auf den Straßen im Kreis Borken kam es zwischen Donnerstag, 17.25 Uhr, und Freitag, 12.00 Uhr, zu 58 polizeilich aufgenommenen Verkehrsunfällen, die auf die eisglatten Fahrbahnen zurückzuführen waren. In 11 Fällen kamen Menschen zu Schaden, in den meisten Fällen glücklicherweise nur leicht. Drei Unfallverursacher flüchteten. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt. Allein bei einem Unfall in Nordvelen entstand bei einem Unfall ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 250.000 Euro. Ein Kartoffelroder war in den Straßengraben gerutscht. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Derzeit hat sich die Lage entspannt.

Auflistung nach Städten und Gemeinden:

Ahaus: 5 Verkehrsunfälle, davon einer mit Personenschaden (schwer verletzt)

Bocholt: 8 Verkehrsunfälle, davon einer mit Personenschaden (leicht verletzt)

Borken: 8 Verkehrsunfälle ohne Personenschaden

Gescher: 3 Verkehrsunfälle, davon einer mit Personenschaden (schwer verletzt)

Gronau: 10 Verkehrsunfälle, davon drei mit Personenschaden (leicht verletzt) und zwei Unfallfluchten

Heek: 1 Verkehrsunfall mit Sachschaden

Heiden: 1 Verkehrsunfall mit Personenschaden (leicht verletzt)

Isselburg: 2 Verkehrsunfälle mit Personenschaden (leicht verletzt)

Legden: 3 Verkehrsunfälle ohne Personenschaden (davon eine Unfallflucht)

Raesfeld: 1 Verkehrsunfall mit Sachschaden

Reken: 2 Verkehrsunfälle mit Sachschaden

Rhede: 6 Verkehrsunfälle mit Sachschaden

Schöppingen: 1 Verkehrsunfall mit Sachschaden

Südlohn: 1 Verkehrsunfall mit Sachschaden

Velen: 3 Verkehrsunfälle, davon zwei mit Personenschaden (leicht verletzt)

Vreden: 2 Verkehrsunfälle mit Sachschaden

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell