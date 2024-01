Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Zu viele zu schnell unterwegs

Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessungen

Kreis Borken (ots)

Neun Prozent - so hoch lag der Anteil jener Verkehrsteilnehmer, die in der vergangenen Woche mit zu hoher Geschwindigkeit eine der Messtellen der Polizei im Kreis Borken passiert haben. Insgesamt hat der Verkehrsdienst dabei die Geschwindigkeit von 2.359 Fahrzeugen erfasst. Insgesamt überschritten 216 Fahrerinnen und Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich. In 166 Fällen zog dies ein Verwarngeld nach sich, 50 Mal kommen die Konsequenzen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens auf die Betroffenen zu. In einem Fall droht ein Fahrverbot.

Die höchsten erfassten Werte im Überblick: innerorts mit Tempo 56 bei erlaubten 30 km/h auf der Gildehauser Straße in Gronau, außerorts mit 78 bei zulässigen 50 km/h auf der K21 in Südlohn Oeding und mit 116 bei zulässigen 70 km/h auf der L570 in Schöppingen-Gemen.

Überhöhte Geschwindigkeit stellt im Kreis Borken nach wie vor eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle dar. Um diese zu verhindern und bekämpfen, setzt der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken seine Messungen weiter fort.

