Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Keller eines Mehrfamilienhauses; Brandursache unklar

Mannheim (ots)

Wegen eines Kellerbrands in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Seckenheim rückten am Sonntagmittag um 14:45 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in den Riestenweg aus. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt der Löscharbeiten nicht mehr im Haus und konnten nach Beendigung der Löschmaßnahmen zurück in ihre Wohnungen. Vier Anwohner wurden wegen des Verdachts einer möglichen Rauchgasintoxikation medizinisch betreut, konnten jedoch vor Ort wieder entlassen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch den Brand eine Kellertür, ein Kinderwagen sowie eine Wasserleitung an der Decke beschädigt. Die Ursache für die Brandentwicklung ist bislang noch unbekannt und Teil der derzeitigen Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Ladenburg geführt werden. Ebenso ist die Höhe des entstandenen Sachschadens unbekannt und ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

