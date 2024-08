Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall auf der B 1 - schwarzes Auto mit Wohnwagen flüchtet

Salzkotten (ots)

(CK) - Am Sonntagvormittag (11.08., 10.55 Uhr) war ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Autos mit weißem Wohnwagen auf der B 1 aus Richtung Büren kommend in Fahrtrichtung Paderborn unterwegs.

An der Anschlussstelle Salzkotten beabsichtigte er, vom linken auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Dabei überfuhr der Fahrzeugführer die dortige Sperrfläche und touchierte eine versetzt hinter ihm fahrende 25-jährige Frau aus Paderborn in ihrem Kia Rio.

Nach diesem Zusammenstoß hielt die Frau sofort an; der Fahrer des schwarzen Autos - ein Mann - hielt einige Meter nach der Unfallstelle am rechten Fahrbahnrand an. Ohne jedoch Kontakt zu der 25-Jährigen aufzunehmen und seinen Pflichten als Unfallbeteiliger nachzukommen, setzte er sich zurück in sein Auto und flüchtete vom Unfallort.

An dem Kia entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Wohnwagen soll an der kompletten rechten Seite erheblich beschädigt worden sein. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug bzw. dem beschädigten Wohnwagen geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell