Polizei Paderborn

POL-PB: Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Paderborn (ots)

(mb) Am frühen Sonntagmorgen (11.08.2024) ist ein grauer VW Golf an der Marienstraße vor einer Polizeikontrolle geflüchtet hat mehrere rote Ampeln missachtet. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf den flüchtigen Pkw.

Kurz vor 02.00 Uhr wollte eine Polizeistreife einen VW Golf an der Marienstraße Ecke Am Abdinghof kontrollieren. Die Polizisten stiegen abgesetzt aus. Als sie sich dem Golf näherten, gab der Fahrer Vollgas und fuhr in Richtung Friedrichstraße davon. Er fuhr mit aufheulendem Motor und überhöhtem Tempo durch die von den Nachtgästen der Lokale frequentierten Marienstraße. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Der Golf-Fahrer missachtete das Rotlicht an der Marienstraße, Ecke Königstraße und bog bei Rot nach rechts auf die Friedrichstraße ab. Er beschleunigte sofort wieder stark und bog ebenfalls bei Rot am Neuhäuser Tor nach links in die Neuhäuser Straße ab. Auf der Neuhäuser Straße stadtauswärts verloren die Polizisten den viel zu schnell fahrenden Wagen aus den Augen.

Gegen den Fahrer des grauen VW Golf mit getönten Scheiben im Fond und PB-Kennzeichen läuft jetzt eine Strafanzeige. Es wird wegen "grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fortbewegens als Kraftfahrzeugführer zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit" ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten Golf sowie dessen Insassen machen können. Ebenso werden Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise des Golffahrers gefährdet wurden, gebeten sich zu melden. Alle Informationen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell