Polizei Paderborn

POL-PB: BMW in Lichtenau gestohlen - Tatverdächtiger kurz vor Polen gestellt

Lichtenau (Kreis Paderborn)/Görlitz (Sachsen) (ots)

(mb) Nach einer Verfolgungsfahrt auf der A4 bei Burkau haben Polizisten aus Dresden und Görlitz am letzten Donnerstag einen in Lichtenau gestohlenen BMW stoppen können und den mutmaßlichen Autodieb festgenommen.

Der Besitzer des BMW 328i hatte seinen Wagen am Mittwochabend in Lichtenau an der Straße Am Vobbenberg geparkt. Zwischen Mitternacht und Donnerstagmorgen 07.00 Uhr wurde das Auto gestohlen. Ein Nachbar hatte gegen 02.30 Uhr das Starten eines Motors gehört. Dabei dürfte es sich um die Tatzeit handeln. Die Paderborner Polizei nahm die Strafanzeige auf und leitete sofort eine Fahndung nach dem gestohlenen BMW ein.

Gegen 08.10 Uhr fiel der Polizei bei Dresden ein 3er BMW mit falschen Kennzeichen auf. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Wagens in Richtung Bautzen auf. dabei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Mit Unterstützung anderer Polizisten konnte der BMW gestoppt und 38-jährige Fahrer festgenommen werden. Der Pole stand unter Drogeneinwirkung. Gegen ihn wurde am Freitag ein Haftbefehl erlassen. Bei dem BMW handelte es sich um das in Lichtenau gestohlene Auto. Der Wagen wurde sichergestellt.

Näheres in dieser Pressemeldung der Polizei Sachsen: https://www.polizei.sachsen.de/de/MI_2024_108765.htm

