POL-PDMT: Fußgängerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Steinefrenz (ots) - Am Freitag, den 03.11.2023, kam es in den Vormittagsstunden in der Straße "Am Kreuz" zu einem Tageswohnungseinbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus sowie einer separaten Einliegerwohnung. Die bislang unbekannten Täter gelangten während der Abwesenheit der Hauseigentümer in das Anwesen und durchwühlten die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden dabei keine Wertgegenstände ...

mehr